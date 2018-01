Viimastel aastatel on Brüsseli eelarveeraldised Euroopa piiride kaitseks kasvanud miljardite eurode võrra. Selle põhjuseks on terrorism ja pagulaste tulv. Kui seni arvasime, et Euroopa lõunapiiriks on Vahemeri, siis tegelik piir kulgeb juba tuhandeid kilomeetreid lõuna pool. Pärast Türgi lubadust 6 miljardi euro eest põgenikud Euroopa mandrist eemal hoida, on käes Aafrika riikide kord - Niger, Sudaan ja Liibüa.