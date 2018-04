Kim Jong-uni Põhja-Korea on nüüd tuumariik, mis muudab maailma närviliseks, kuid eraklik režiim ei jõudnud tuumarelvani üksi. Kaardistades konflikti olemuse selle juurtest Korea sõjas ja Nõukogude Liidu abist külma sõja ajal kuni viimase aja tuumakatsetusteni, on see rääkimata lugu Põhja-Korea saamisest maailma hirmuvalitsejaks ning neist, kes sellele kaasa aitasid.