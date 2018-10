Välisilma dokk Serbia: roimaritest rahvavägi (Serbie: les miliciens du crime, Prantsuse 2018)

Prantsuse ajakirjanik Jérome Pierrat' on 20 aastat dokumenteerinud kuritegelikku allilma. 80% lahingrelvadest, mis liiguvad Prantsusmaal ärevates piirkondades ja vahel satuvad ka terroristide kätte, on pärit endisest Jugoslaaviast. Euroopa "mustas augus" Serbias on maffia tegevusväli lai: relva- ja uimastiäri, relvastatud kallaletungid, väljapressimine.

Selle kuritegeliku organisatsiooni liikmeks on paljud endised sõjaväelased, kes võitlesid Bosnia, Horvaatia ja Kosovo sõjas eesliinil. Läänes peetakse neid sõjakurjategijateks, Serbias on nad valitsuse poolt tunnustatud rahvuskangelased. Gangsterite ja poliitilise võimu koostöö sümboliks on paramilitaarse rühmituse Tiigrid juht, 2000. aastal hukkunud sõjapealik Arkan, kes paljudele serblastele on jäänud legendaarseks eeskujuks.

Vaatamata valitsuse jõupingutustele võitluses maffia vastu on Arkani jüngrid, noored natsionalistid, valmis relva haarama. Intervjuud Arkani kaasvõitlejate ja mõttekaaslastega avavad sõdadejärgse Balkani karmi reaalsuse ning seadusetuse ja korruptsiooni tagamaad.