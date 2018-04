Välisilma dokk Erdogan, tee absoluutse võimuni (La Turquie Selon Erdogan, Prantsuse 2017)

Türgi oma raudsesse haardesse pigistanud Recep Tayyip Erdogan on erakordne valitseja, kelle võimu 2016. aasta riigipöördekatse ainult kinnistas. Kunagisest demokraatlikust ja Euroopa-meelsest riigipeast on saanud autokraat, kes näeb ennast peale Türgi vaieldamatu valitsejana ka Lähis-Ida kõige võimsama sultanina. Tema ainuvalitsus on tekitanud läänes nurinat, kuid Brüssel ja Washington peavad teda endiselt oluliseks diplomaatiliseks partneriks. Milliseid muutusi on see aga toonud kaasa Türgis, riigis, mis on nüüd veelgi enam ida ja lääne vahele kistud?