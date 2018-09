Välisilma dokk Paavst Franciscuse eeskuju (Leadership and Pope Francis, Itaalia 2017)

Katoliku kiriku pea, 266. Rooma paavst Franciscus on pälvinud oma uudse juhtimisstiili, avatuse, kaasava hoiaku, lihtsuse ja mõistmisega väga paljude inimeste lugupidamise ka väljaspool katoliku kirikut. Küllap see ongi põhjus, miks paljud maailma autoriteedid soovivad temaga kohtuda ja temalt õppida, milliste omaduste toel sünnib hea juht, olgu tegu ühiskonna, spordi, muusika või perekonnaga. Mida on paavstilt eeskujuks võtta?

