Välisilma dokk Puhtaim klubi Iisraelis (Forever Pure, Iisraeli/Iiri/Norra/Inglise 2016)

See film on metsik, uskumatu ja tempokas. Just nagu mõni tippkohtumine. Siin põimub keeruline Lähis-Ida ajalugu tänapäevase paremäärmusluse, äri, spordi ja poliitikaga. Isepäine, kõrgelennuline (aga pigem üsna jalgpallikauge) vene-juudi oligarh Arkadi Gaidamak soovis saada Jeruusalemma linnapeaks ning ostis selleks eduka jalgpalliklubi, kuuekordse maa meistri ja seitsmekordse karikavõitja, FC Beitar Jerusalema.

Klubil on tihedad seosed Likudi partei ja selle liidri Benjamin Netanyahuga, ning see on senini ainus Iisraeli kõrgliiga meeskond, kes pole mitte kunagi oma võistkonda võtnud araabia päritolu jalgpallurit. Beitari kurikuulsad paremäärmuslikud ultrad rühmitusest La Familia kannavad tihti mängudel plakatit hüüdlausega “Me oleme igavesti puhtad” ja skandeerivad suure mõnuga laule sõnadega “Surm araablastele” või “Muhammed on homoseksuaal”. Võib vaid aimata, millise kaose tekitab klubiomanik Arkadi, kui ta säärast õhkkonda rikastab kahe tšetšeeni moslemist jalgpalluri toomisega “tõupuhta” FC Beitari rivistusse. Ametliku põhjendusena “Iisraeli-Tšetšeenia sõprussuhete tihendamine” (?!), mille võib maakeeli tõlkida ilmselt ka kui Ramzan Kadõrovi klanniga äri ajamiseks.

Film, mis võiks olla ju lihtsalt ühe jalgpalliklubi kuiv hooaja kroonika, kasvab aga ootamatult suureks ja emotsionaalseks – see näitab ausa peeglina nii Iisraeli ühiskonnas vohavat rassismi aga ka seda, et jalgpall on midagi palju enamat kui lihtsalt 22 inimese vaheline lõbus sportmäng.