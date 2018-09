Tudeng ja kaitseliitlane Madis Kask on vabatahtlikuna Gruusias, endises tööstuslinnas nimega Rustavi. Koos teiste, üle Euroopa kokku tulnud vabatahtlikega, on Madise ülesandeks luua Rustavi noortele vaba aja aktiivse veetmise võimalusi. Erinevalt Madisest ei soovi aga kohalikud noored mitte matkata, vaid istuda linna moodsal peaväljakul. Kas Madisel õnnestub Rustavi noored liikuma saada?

