Etioopiat peetakse inimkonna hälliks ja ka täna kasvab sealne rahavastik kiirelt. MTÜ Damota on juba aastaid aidanud Etioopial oma lapsi koolitada. Damotaga liitub vabatahtlik Valter, et rajada koos grupi eestlastega Sodo linna uus koolimaja. Olude sunnil õnnestub aga Valteril teha kõike muud kui kooli ehitada.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel