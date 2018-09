Viljandi Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Urmo teeb oma igapäevatööd sellise entusiasmi ja andumusega, et kooli direktor nimetab teda lausa sündinud õpetajaks, kelleta koolielu hästi ette ei kujuta. Aktiivse õpetajaelu kõrvalt jagub Urmot mujalegi, näiteks vabatahtlikutööle Narva. Kolm suve järjest on Narva vähekindlustatud perede lapsed saanud igal argipäeval Urmo initsiatiivil tasuta kõhu täis süüa.

