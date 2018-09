Tallinlanna Irita läheb Benini, et korraldada seal kogu Aafrika kontinendi rahvale "Teeme ära" ideed tutvustav konverents ja koristustalgud. Kokkusaamise paigaks on troopiline Cotonou linn ja Irital on vaid üks abiline, kohalik Fatai, kes ei räägi sõnagi inglise keelt. Kuidas õnnestub Irital koristuse korraldamine riigis, kus ajal ja kodanikualgatusel on hoopis teistsugune tähendus?