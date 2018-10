Sakslased Anna, Marcel ja Philip on parimas eas noored, kes otsustasid pühendada ühe aasta oma elust teistele. Nad on vabatahtlikud Taevaskojas asuvas Maarja külas, elavad ja töötavad seal intellektipuudega noortega. Eesti keele said nad suhu mõne kuuga ja kardetud igavuse asemel leidsid Maarja külas omamoodi perekonna ning kogukonna.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel