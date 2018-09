Tsaaride impeerium: Romanovite Venemaa koos Lucy Worsleyga 1, 2/3: Äärmused (Empire of the Tsars: Romanov Russia with Lucy Worsley, Inglise 2016)

Lucy Worsley jätkab teekonda läbi Venemaa, et tutvuda Euroopa uusaja vägevaima dünastiaga. Teine osa keskendub Katariina Suurele, kes küll samuti impeeriumi laiendas, üritas rõhuda haridusele ja lisaks kõigele muule isegi populariseeris vaktsineerimist, kuid jäi kimpu põhjalike reformide läbi surumisega. Juttu tuleb ka laastavast sõjast Napoleoniga, mis on aluseks romaanile "Sõda ja rahu". Veel külastatakse kunstilembese suguvõsa pärandit suurepäraselt illustreerivat Ermitaaži.

