Doksari Söö. Toidu lugu 1, 1/6: Lihasööjad (Eat: The Story Of Food, USA 2014)

Esimene film annab ülevaate liha ajaloost. Liha on see, mis tegi meist need, kes me oleme. Lihasöömise tõttu kasvas aju suuremaks, soolestik aga kahanes.

Toit on juhtinud peaaegu kõike, mida inimliik on teinud, aga ometi on sellest inimajaloo jooksul kõige enam mööda vaadatud. Alguses ajas nälg meid jahile, siis külvama ja paikseks jääma, mille tagajärg oli tsivilisatsioon. Me vallutasime maa ja läksime ookeanile kõhtu täitma, aga sellestki ei piisanud. Mida rohkem me arenesime, seda enam tekkis meil vajadusi. Me püüdlesime maitse ja mugavuse poole ning kohandasime teadust ja tehnikat oma himudele vastavaks. Olgu tegemist liha või suhkru, rämpstoidu või õllega – inimese isu on muutnud Maad, kujundanud meie ajalugu ja määranud koguni tulevikku. Aimefilm räägib, kuidas lihakonserv aitas Hitlerit lüüa, kuidas Rooma riigis levis vorst, kuidas vürtsid lõid ülemaailmse majanduse.