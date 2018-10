Valgu- ja oomegahapeterikkad mereannid päästsid meie liigi väljasuremisohust, saatsid liikvele viikingite hordid, rahastasid Ameerika revolutsiooni, andsid maailmasõdade ajal liitlasriikidele lootust. Tänapäevalgi on need meie aju ja lihaste kütus. Tursk ja tuunikala määratlesid terveid ajastuid. Praegune nõudlus sunnib meid muutma suhtumist mereandidesse.

Doksari Söö. Toidu lugu (Eat: The Story Of Food, USA 2014) (Foto: Pressimaterjalid)

