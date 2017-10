Loodusdokk Tai - loodus ja inimesed, 1/3: Troopiline lõuna (Wild Thailand, Inglise 2016)

Lõuna-Tai on loodusparadiis nii loomadele kui ka inimestele. Omapärased lubjakivikaljud meelitavad turiste-ronijaid, kes ihkavad põnevust, ja kohalikke, kes ronivad koobastesse linnupesi otsima, kuldsed rannad on aga meeltmööda päikesepüüdjatele. Loomade jaoks on Lõuna-Tai imemaa, olgu tegu krabimakaakide või vesipühvlite, suur-sarviklindude või sultantaitadega, elevantidest rääkimata.