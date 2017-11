Loodusdokk Tai - loodus ja inimesed, 2/3: Viljakas südamaa (Wild Thailand, Inglise 2016)

Tai viljakate madalikega keskosa nimetatakse riigi riisikausiks, kuid siingi leidub maagilisi paiku, kus aeg oleks otsekui seisma jäänud. 90 protsenti Tai elanikkonnast on budistid, kelle uskumuse kohaselt väärivad kõik elusolendid lugupidamist ja hoidmist. Tiiburid, kes on end Wat Pho Bang Khla templis sisse seadnud, asuvad Buddha enda kaitse all. Veealused troopilised metsad koos korallriffidega on tõeline looduse aare. Andamani merd peetakse üheks rikkalikuma mereelustikuga paigaks maakeral.