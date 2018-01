Spioonid looduses - võimas BBC loodusdokk 

Maailm on täis erakordseid loomi. Aga kui hästi me neid mõistame? Mida nad tegelikult mõtlevad ja tunnevad? Selle teadasaamiseks saadetakse nüüd metsloomade sekka robotloomi, mis näevad välja ja käituvad nagu päris. Silmadeks on neil varjatud kaamerad, mis paljastavad, kui arukad on loomad, kui halvasti nad võivad vahel käituda, kui tähtsaks peavad sõprust ja kas nende vahel on võimalik tõeline armastus.