Korallrahud on nagu veealused suurlinnad, mis kihavad elust. Siin elutseb ligi veerand kõigist tuntud mereelukate liikidest. Riffidel valitseb ruumipuudus ja käib äge võitlus toidu ning partnerite pärast, kuid samal ajal pakuvad need ka palju võimalusi. Kilpkonn tuleb siia puhastusteenust otsima, kalade viipekeelt kasutades teeb korallkoha koostööd kaheksajalaga, et saakloomi urgudest välja ajada, hirmuäratavate lõugadega paloolouss varjab end oma tunnelis.