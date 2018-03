Me teame rohkem elust Marsil kui maakera merede sügavamates paikades. 200 kuni 1000 meetri sügavusel hämaravööndis leiab pelgupaiga 90% merekaladest. Mõned, näiteks laternkalalised, viibivad seal ainult päeval ja tõusevad öösel ülemistesse veekihtidesse toituma, teised aga veedavad kogu elu hämaravööndis. Mõnel pool on ookeanipõhjas praod, kust purskub välja mineraalaineterikas vesi. Üllataval kombel on selgunud, et hüdrotermaalsete lõõride ümber leidub sama palju elu kui troopilistes vihmametsades.