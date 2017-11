Doksari Võltsitud, varastatud, müüdud 1, 4/4: Pettused ja salakaup rahvusvahelisel kunstiturul (Fake, Stolen - Sold!, Saksa 2015)

Kambodža khmeeride skulptuurid on enneolematult kaunid, mistõttu hinnatakse neid rahvusvahelisel kunstiturul kõrgelt. Kollektsionäärid ja muuseumid ostavad vähemalt tuhande aasta vanuseid kiviskulptuure suure uhkusega, ent paljud imelised teosed on paraku varastatud nüüdseks juba lagunenud pühamutest. Kambodža seaduste kohaselt on riigist kultuuripärandite eksport küll keelatud, aga ometi on salakaubavedajatel õnnestunud teoseid üle piiride toimetada.