Loodusdokk Võrratud koolibrid (Super Hummingbirds, USA 2016)

Koolibrid tegutsevad nii kiiresti, et on kadunud enne, kui inimsilm jõuab neid õieti registreerida. Nad võivad lennata edaspidi ja tagurpidi ning rippuda ühe koha peal õhus. Kaasaegne tehnika ja tehnoloogia võimaldab üksikasjalikult jälgida, kuidas koolibrid paarituvad, munevad, võitlevad ja poegi kasvatavad. Nad on suurepärased atleedid, hoolitsevad emad, vaprad võitlejad, nad ei kohku tagasi ühegi raskuse ees. Nad on suisa võrratud - kõige väiksemad ja säravamad linnud maa peal.