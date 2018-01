5800 kilomeetrit koolini (ETV 2017)

Eesti poiss Jakop on 8-aastane ja käib 2. klassis. Ghana Kongo küla poiss Richard on aga 10-aastane ja käib 3. klassis. Kahe poisi koole lahutab linnulennult 5800 kilomeetrit. Kui suur on aga vahe Eesti ja Ghana koolilaste võimaluste ning unistuste vahel? MTÜ Mondo vahendusel Richardi kooliteed toetav näitleja Elina Reinold käis koos poja Jakopiga vaatamas, kuidas õpib orvuks jäänud Richard ja kuidas käib keskkoolis Linda, kelle ema on kohalik nõid. Operaator-režissöör Mati Kark.