Loodusdokk Ööloomad (Animals at Night, Prantsuse 2017)

Igal õhtul, kui mets vajub pimedusse, ärkab hulk loomi. Ehast koiduni on ööloomad äärmiselt aktiivsed - nad kütivad, kurameerivad ja sigivad pimeduse katte all. Mõned on loomu poolest öise eluviisiga, teised on aga selleks saanud häda sunnil. Kõigil neil on oma salarelvad ja kaitsestrateegiad. Millised hämmastavad võimed on neil varuks? Mis aitab neil vältida kõikjal varitsevaid lõkse? Uus kaameratehnoloogia võimaldab nüüd heita pilku öisesse metsa ja näha seal kihavat elu. Teejuhiks saab väike metsseapõrsas, kes on oma perest maha jäänud.