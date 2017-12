Blogipidaja Ari Seth Coheni dokfilm seitsmest 60- kuni 90-aastasest naisest, kellele New Yorgi tänavad on otsekui isiklik moelava. Neist õhkub elurõõmu ja omapära. Kõik nad tõestavad, et stiil ei küsi vanust ega raha, tähtis on suhtumine. Neile naistele tähendab riietus rõõmsat eneseväljendust. Nad räägivad oma kirest inspireerivalt ja elu jooksul kogutud enesekindlusega ega häbene öelda, mida nad mõtlevad.