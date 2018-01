Dokfilm K2 - puudutades taevast (K2 - Touching the Sky, Poola/Saksa 2015)

Režissöör Eliza Kubarska kutsub maailma kõrguselt teise mäe K2 vallutamisel hukkunute täiskasvanud lapsed baaslaagrisse, mis on mäel elu kaotanute sümboolne hauaplats. Hania, Łukasz, Lindsey ja Chris püüavad mõista seda jõudu, mis kütkestas nende vanemaid ning lõpuks hukutas nad 1986. aasta "mustal suvel". Eliza ise, kes on kogenud alpinist, küsib endalt, kas tema kirg on riski väärt ja mis veelgi tähtsam, kas ta peaks saama lapse. Emotsionaalne retk ei anna kergeid ega selgeid vastuseid, kuid võimaldab loodetavasti sulgeda vanad peatükid ja alustada uusi.