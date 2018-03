1911. aasta lõpul lähevad kaks kanget meest vastu uskumatule seiklusele, et vallutada geograafiliste avastuste, isikliku au ja oma kuningriigi nimel lõunapoolus. Need on Briti ohvitser Robert Falcon Scott ja Norra maadeavastaja Roald Amundsen. Trotsides jääd, lund ja käredat pakast algab kahevõitlus võidu nimel. Ent kes on tõeline võitja? Kas üks, kes heiskab poolusel oma lipu, või teine, kes hukkub märtrina lumes?