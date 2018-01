Uutes osades asub juba tuttav tohtrite tiim meditsiiniajakirjanik Michael Mosley juhtimisel uute ülesannete kallale, et selgitada lihtsalt ja näitlikult erinevaid terviseprobleeme ning ravimeetodeid. Esimeses osas on luubi all tervislikum toidulaud, päikese roll, halvatuse ravi, akupunktuur ja palju muud.