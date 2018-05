Dokfilm Eurovisioonid (Eurovisions, Prantsuse 2017)

Eurovisiooni lauluvõistlus on vaatajaid paelunud juba aastakümneid, kuigi iga riik suhtub sellesse omamoodi - Skandinaavia ja Ida-Euroopa rahvad armastavad, prantslastel ning brittidel on aga vastakamaid arvamusi. Ometi kogub see etendus igal aastal telerite ette rekordilise vaatajaskonna, kui peaaegu 200 miljonit fänni oma riigile pöialt hoiavad. Film uurib, mis muudab Eurovisiooni nii köitvaks, et see loob lausa ühiseid mälestusi ja uusi sotsiaalseid trende.