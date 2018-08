Rootsi kuningapere aasta 2017 (Året med kungafamiljen: 2017, Rootsi 2017)

Rootsi Televisioon on jälginud Rootsi kuningapere toimetusi läbi 2017. aasta nii kodus kui ka reisidel. Kroonprintsess Victoria tähistas oma 40. sünnipäeva kaks päeva, esmalt Stockholmis ja seejärel Ölandil. Kuningapaari kuues lapselaps prints Gabriel ristiti 1. detsembril. Saame osa riigivisiidist Indoneesiasse ja näeme, kuidas kuningas avab Lapimaal mägimaja, kus on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadusi. Victoria viib Estelle Rootsi saarestikku, kus väike printsess saab teadmisi keskkonnakaitsest ja Läänemere elustikust.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel