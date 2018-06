Tunnustatud filmiloojad Dereck ja Beverly Joubert asuvad seiklusrikkale retkele, et õppida elevandikarjade jälgedes tundma Aafrika kõige müstilisemaid ning ikoonilisemaid loomi, kes elavad vabalt Botswana metsikus looduses. Nende silmade, mõtete ja haruldaste lähikaadrite abil avaneb elevantide maailm, täis mõtlevaid olendeid, kellel on tunded, suhted ning mälu, kes mängivad ja leinavad ning mõistavad iseennast ja keskkonda, milles nad elavad.

Loodusdokk Elevandi hing (Soul of the Elephant, USA/Austria/Prantsuse 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

