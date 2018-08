Pariisi metsik pool (Paris: A Wild Story, Prantsuse 2016)

Maailmakuulus armunute pealinn Pariis seostub meile eeskätt ihaldatud reisisihtkohana. Selles üllatavas ja ohtralt silmailu pakkuvas filmis näeme aga Pariisi vähetuntud metsikumat poolt. Tuleb välja, et nii nagu linn on 2000 aasta jooksul ligi meelitanud inimesi, tõmbab see magnetina kohale ka kõikvõimalikke linde, loomi ja putukaid.

