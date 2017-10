Dokfilm Odava gaasi kõrge hind (The High Cost of Cheap Gas, USA 2014) (Foto: Pressimaterjalid)

Teatakse küll looduskahjusid, mida hüdrauliline purustamine Ameerika Ühendriikides kaasa on toonud, kuid ei teata, et tegevust kavatsetakse laiendada ka teistesse riikidesse. See ohustab mõningaid maailma kõige kaitstumaid paiku ja loomi ning ka inimestele eluks vajalikke veevarusid.