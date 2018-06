Gordon Buchanan viib täide oma ammuse unistuse filmida graueri idagorillasid, kes on kõige suuremad esikloomad maa peal. Kongo Demokraatliku Vabariigi metsades kohtub ta hirmuäratava pereisa Chimanuka ja kahe väikese gorillabeebiga, kellest üks on jäänud ilma emata. Sedamööda, kuidas Gordon võidab gorillapere usalduse, hakkab ta mõistma nende osavõtlikku loomust. Ta satub ka tunnistajaks kahe suure rivaali võitlusele perepea positsiooni pärast.

