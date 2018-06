Dokfilm Aegumatu (Eesti 2011)

Film on korra juba pealkirjaga "Ajapikku unustatakse meie nimi" ilmavalgust näinud, aga tehtud polnud ta päris kõigile vaatamiseks. Juuniküüditamise 70. aastapäeva eel 2011. aastal avanes võimalus seda kohendada ja filmi tegijad loodavad, et ka paremaks teha. Ehk suudab film nüüd valjemini öelda - on kuritegusid, mis ei aegu.

Filmi autori Andres Söödi sõnul ei ole see film tehtud võõrastele, kes küüditamisest midagi ei tea, ega ka neile, kaasmaalastele, kes ei tahagi sellest enam midagi teada. Film on pühendatud inimestele, kes ei saa enam enda eest kosta - ülekohtuselt hukkunuile. Kas on mõtet seda vana, roostes ja krägisevat plaati uuesti peale panna, nagu ütleb üks nimega kirjanik, aga mina olen nõus teise kirjaniku, Jaan Krossi öelduga - tahaksin nüüd ise ja mõjutamatult otsustada, kui kaua ning kuidas ma küüditatuid mälestan.

