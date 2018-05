Dokfilm Optimistid (The Optimists, Norra 2013)

Gunhild Westhagen Magnori "Optimistid" on lugu eakate norralannade võrkpallinaiskonnast, kus mängijad on vanuses 66-98. Kuigi naiskond treenib iga nädal, ei ole nad 30 aastat võistelnud. Nüüd on neil plaan seda teha. Kellega nad kavatsevad mängida? Räägitakse, et teisel pool piiri olevat nägusate Rootsi härrasmeeste meeskond. Naiskonna strateegia on naer. Paljud meist kardavad vanadust, aga võib-olla panevad need pallimängivad vanadaamid meid teistmoodi mõtlema.