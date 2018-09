Loodusdokk Elevandipere ja mina, 1/2 (Elephant Family & Me, Inglise 2016)

Loodusoperaator Gordon Buchanan sõidab Keeniasse kavatsusega võita ühe elevandikarja usaldus ja filmida lähedalt nende pereelu. Wendy on teismeline elevandiema, kes kasvatab oma esimest poega Wivat. Elevante ei ole kerge filmida - inimeste tagakiusamise tõttu on neist saanud ühed ohtlikumad loomad maa peal. Kohaliku eksperdi Benjamin Kyalo abiga õnnestub Gordonil elevantidele väga lähedale pääseda ja oma silmaga näha, missuguste ohtudega väike Wiva kokku puutub.

