Dokfilm Eesti kotkad (Eesti 2005)

Võimu ja vägevuse sümbolitena on kotkad ammustest aegadest inimkultuuri lahutamatu osa, olles sillaks muistendite maailmast tänasesse päeva. Elavate olevustena on nad aga ilmekaks indikaatoriks erinevate rahvaste ja tsivilisatsioonide suhetele looduskeskkonnaga. Kõik Eesti kotkad on Euroopa looduskaitse reeglistiku järgi esimese kategooria alla kuuluvad linnud ja nende pesitsuspaigad on laiale avalikkusele varjatud. Inimtegutsemine ja ka viibimine on nende pesitsusalal rangelt keelatud.