Dokfilm Tsirkuselaps (Eesti 2010)

5-aastase imelapsena sai temast tsirkuse tõmbenumber. Kaheksaselt lõbustas noor virtuoos tsaar Nikolai II ja tema õukonda. Seitsmeteistkümnesena oli ta oodatud esineja Euroopa parimatel lavadel, aasta hiljem vallutas aga ksülofonivirtuoosina Ameerika. Teda on nimetatud maailma parimaks džässimitaatoriks. Ta oli ka suurepärane stepptantsija ja viiuldaja. Nõukogude Venemaal aplodeeris rahvas püsti seistes, Gruusias kanti teda kätel. Tema lavatee kestis 80 aastat. Kes oli see imeline artist?

