Film on pühendatud Balti ketile, mis tänaseks on kantud UNESCO maailmamälu registrisse. Igal teol on oma eel- ja järellugu. Balti keti põhjuseks olid hitlerliku Saksamaa ja stalinliku NSV Liidu kuritegelikud sobingud, mis võtsid Eestilt, Lätilt ning Leedult enam kui pooleks sajandiks iseseisvuse. Aga inimesed mäletavad... Autor Mati Talvik, režissöör ja produtsent Toomas Lepp. Tootja Videomeedia.

