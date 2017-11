Dokfilm Hiite lummus (Eesti 2013)

Filmirännak viib vaataja eestlaste loodus- ja pärimuskultuuri pühadesse paikadesse - hiitesse. Hiit kaitses maarahva usundikombestik ja sealne loodus sai puutumatuna areneda. Seetõttu on kujunenud igast hiiest kohaliku kliima-, mullastiku- ja veeolude mõjul omanäoline ökosüsteem. Paljud hiied on hästi säilinud tänaseni, ent mõnest on alles vaid üksikud märgid maastikul.