Arizona kõrbes on aastate jooksul hukkunud üle 2500 sisserändaja, kes on lootnud jõuda unelmate maale. Smugeldajad võtavad raha, et inimesi läbi kõrbe juhatada, ent jätavad nad siis sihitult ekslema. Kohtumeditsiini ekspertidel tuleb aastas tuvastada rohkem kui 250 piiri ületanud isiku surnukeha. Piirivalvuritel tuleb lisaks seaduse täitmisele tegeleda ka elude päästmisega. Ameerika unelmat otsides võib kõrbes kaotada kõik.