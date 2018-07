Dokfilm Ballettmeister. Mai Murdmaa (Eesti 2014)

Kahe aasta vältel jäädvustatud rännak läbi rahvusvaheliselt tunnustatud koreograafi Mai Murdmaa tänaseni aktiivsena kestva loomingulise maailma. Ta on teejuht mõtestamaks tantsu kui meediumit, mille läbi luua kunsti, valgustades rahvusvahelise balleti lavataguseid ja avades koreograafi elustiili privaatseid nüansse. Murdmaa looming ja eraelu on lahutamatu tervik. Režissöör Ruti Murusalu, käsikiri Marje Len Murusalu, operaator Erik Norkroos, tootja Umberto Productions.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel