Dokfilm Sherlock Holmes Conan Doyle'i vastu (Sherlock Holmes contre Conan Doyle, Prantsuse 2017)

260 filmi, tuhanded telefilmid, videomängud, koomiksid - Sherlock Holmesi lugusid on kajastatud rohkem kui Dracula, Frankenstein, Napoleoni ja Jeesuse tegusid. Ka 130 aastat pärast sündi on Sherlock Holmesi tegelaskuju kirjandusliku müüdina jäänud üle ootuste viljakaks inspiratsiooniallikaks. Hoolimata selle looja katsetest oma tegelaskujust vabaks võidelda ja laiemat kirjanduslikku karjääri teha, jäi ta iseenda loomingu lõksu.

