Kaheosalise sarja teises osas tuleb juttu sellest, et haide elus on palju huvitavat peale saagipüüdmise. Alles viimasel ajal on hakatud avastama haide tegeliku olemuse varjatud külgi. Neil on keeruline sotsiaalne elu, põnevad pulmarituaalid, üllatavad järglaste kasvatamise viisid ja erakordsed navigeerimisvõimed. Haid võivad luua suhteid ootamatute partneritega, isegi inimestega! See on lugu haide salaelust.