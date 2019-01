Unditund (Eesti 2015)

Film avab kinolike vahenditega Mati Unti kui karismaatilist isiksust, fenomenaalset mõtlejat ja anarhistlikku vormiuuendajat, sisaldades temast seninägematuid kaadreid loomeprotsessis ning sõprade keskel. Loo keskmeks on erinevad aastate jooksul tekkinud sõpruskonnad, mis said aluseks ka tegelaste valikul. Mati parima sõbra, Vaino Vahingu Salong Tartus, mis ühendas kirjanikke, teadlasi ja teatriuuendajaid. Kirjanduslik salong Tallinnas Vilde teel, Undi ja Kersti Kreismanni kodus. Mati lavastajatee algus Noorsooteatris. Analüüsitakse tema teoseid ja loomemeetodit ning vaadeldakse ka Mati naissuhteid. Sõna saavad lähemad sõbrad, võitluskaaslased, endised kallimad ja konkurendid. Unt otsis kogu elu armastust ja seda nii oma sõprades, naistes kui ka publikus. Kas ta ka leidis selle?

