Üksilduse ajastu (The Age of Loneliness, Inglise 2015)

Üksildus on tänapäeva maailmas vaikselt hiiliv epideemia, mis mõjutab miljoneid inimesi. See on tunne, mille tunnistamine nõuab vaprust. Dokumentalist Sue Bourne vestleb sel teemal mitmete inimestega, kes räägivad oma loo üksilduse teemal.

