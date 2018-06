Lugu rootsi jalgpallikuulsuse Zlatan Ibrahimovići tähelennust, nähtuna läbi haruldaste arhiivikaadrite, milles noor ja andekas, aga ka tülikas mees kõneleb avameelselt oma elust, ambitsioonidest, konfliktidest ning edust. Ta on olnud paljuski mõistatus, kuid teekond superstaariks heidab valgust mehele, kes ta tegelikult on.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel