On üks püha paik, mida kutsutakse Sanktuaariumiks. Tegelikult pole seda paika olemas. See on ajutine varjupaik, kus õpid, kuidas moodsa maailma kaosest puutumata jääda. Selle võib leida iseenda seest, kuid see on raske. Säärase paiga võib avastada Tallinna vanalinnast, seal võib kohtuda ka selle loojaga. See koht on Ukraina kultuurikeskus. Režissöör Vyacheslav (Slavik) Bihun.