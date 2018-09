Pildipüüdjad (Eesti 2013)

Dokumentaalfilm jälgib nelja Eesti fotograafi, kes kõik otsivad oma pilti. Loodusfotograaf Remo Savisaar, arhitektuuri jäädvustav Arne Maasik, portreede otsija Birgit Püve ja pressifotograaf Erik Prozes pildistavad hilissuvises Eestis. Nad on kõik justkui ühtemoodi fotograafid, aga lähenevad oma objektile väga erineval viisil. Näeme, kuidas tekib foto, mis jääb kaadrisse ja mis kaadri taha, meil on sõna otseses mõttes võimalus minna pildi sisse ning piiluda fotograafi hinge. Produtsent Kaileen Mägi, režissöör Kertu Köösel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel