Robbie Williamsi muusika on puudutanud paljusid ja muutnud nii mõnegi fänni elu. Kohati naljakas, kohati kurb ja tihtilugu inspireeriv dokfilm näitab Itaaliast, Hollandist, Kanadast, Inglismaalt ning Eestist pärit viie fänni ootusi teel Tallinna Robbie Williamsi kontserdile 20. augustil 2013, et oma iidoliga isiklikult kohtuda. Režissöör Peeter Rebane, tootja The Factory.

